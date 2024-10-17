"Маршал" отметил, что враг оказывал сопротивление, и на позициях были не только что мобилизованные россияне, а опытные солдаты армии РФ.

Украинские защитники провели операцию в районе села Липцы на севере Харьковщины, в результате которой было освобождено 400 гектаров лесного массива. Боец подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" с позывным "Маршал" раскрыл подробности той задачи.

По словам бойца, задачей его подразделения были именно штурмовые действия и сбор информации о противнике. Это касалось и выявления слабых мест врага. Во время штурма было привлечено различное оружие.

"Все штурмовые мероприятия, направленные на какие-то активные действия, всегда могут происходить не только с помощью автомата или пулемета. Все понимают, что это прежде всего артиллерия, минометы, гранатометы, станки МК-19 и другие вспомогательные средства, которые поддерживают нас огнем во время выполнения задачи. Без поддержки и слаженной работы подразделений не может происходить продвижение", – подчеркнул "Маршал".

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Воин добавил, что масштабных фортификаций оккупационные войска РФ там не оборудовали – было лишь "несколько блиндажей". При этом боец ГУР отметил, что враг оказывал сопротивление, и на позициях были не только что мобилизованные россияне, а опытные солдаты армии РФ.

Отмечается, что во время проведения операции в том лесу удалось уничтожить и взять в плен немало оккупантов.

"Насколько [пополнен обменный фонд] – я не могу давать такую информацию, поскольку продолжается сбор, общение. Конкретных цифр мы не можем называть в настоящее время – более подробно это может комментировать высшее руководство. Я непосредственно участвовал, когда мы брали их в плен. В основном они или сразу идут на контакт... Мы им всегда предлагаем сдаваться. Да, под давлением, принуждением – но как по-другому?! Если выходят, то все в порядке: мы их сопровождаем и дальше они пополняют наш обменный фонд", – рассказал "Маршал".

Зачистка леса на Харьковщине

16 октября стало известно, что украинские бойцы зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк оккупантов в рамках новой операции Главного управления разведки Минобороны Украины на севере Харьковской области. Тогда сообщалось, что положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному.

Известно, что операцию провели бойцы подразделений "Артан", Kraken и Международного легиона неподалеку населенного пункта Липцы. Она создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковской области.

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