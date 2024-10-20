Бойцы НГУ успешно отбили штурм, враг потерял много техники.

Россияне не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине, в частности, предприняли попытку захватить переправу через реку Оскол. Как сообщили в Нацгвардии, в случае захвата переправы оккупанты могли бы активизировать свое наступление на Купянском направлении, однако им это не удалось - бойцы НГУ успешно отбили наступление, нанеся врагу значительные потери.

"Рывок бронетехники с пехотой был отбит совместными усилиями батальона ударных БпЛА "Ахиллес" совместно с гвардейцами бригады "Буревій" и пограничниками бригады "Помста", а также десантниками 77-й ОАэМБр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты понесли значительные потери, в частности, уничтожено 8 вражеских БМП и 3 танка, поражено 6 БМП. Ликвидирован 21-й оккупант, еще 26 ранены.

Также в Нацгвардии показали видео боя, на котором видно, как горит и взрывается вражеская техника.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщили в DeepState, российские оккупационные войска продвинулись в Кругляковке Харьковской области, а также - в Максимильяновке Донецкой области.

Также аналитики сообщали, что россияне пытаются прорваться к Кураховке Донецкой области с разных сторон, в частности, из Горняка, Желанного Второго и Звездного. Враг подтянул силы, поэтому ситуация осложняется.

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