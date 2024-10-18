Взяты российские оккупанты в плен, от которых получены важные разведывательные данные.

Освобожден от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года.

В ГУР отмечают, что враг пытался контратаковать, однако потерпел поражение - штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника.

"Благодаря профессиональным и смелым действиям спецназовцев ГУР россияне в Кругляковке потеряли больше взвода пехоты - захватчики уничтожены в ближних боях", - говорится в сообщении.

Спецназовцы смогли взять российских оккупантов в плен - получены важные разведывательные данные. Отмечается, что пополнение обменного фонда также поможет вернуть из московской неволи украинских защитников.

"В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы", - сообщает ГУР.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, украинские защитники провели операцию в районе села Липцы на севере Харьковщины, в результате которой было освобождено 400 гектаров лесного массива. Боец подразделения активный действий Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" с позывным "Маршал" раскрыл подробности того задания.

По словам бойца, задачей его подразделения были именно штурмовые действия и сбор информации о противнике. Это касалось и выявления слабых мест врага. Во время штурма было привлечено различное оружие.

Боец ГУР отметил, что враг оказывал сопротивление, и на позициях были не только что мобилизованные россияне, а опытные солдаты армии РФ. Отмечается, что во время проведения операции в том лесу удалось уничтожить и взять в плен немало оккупантов.

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