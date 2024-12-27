'Нам нужна пауза': генерал спрогнозировал, вернет ли Украина все захваченные территории

По его словам, пока об этом говорить не стоит, но есть несколько сценариев, по которым может пойти Украина.

Существует минимум два сценария завершения войны - оптимистический и пессимистический. Ни один из них не предусматривает капитуляции Украины, но и о возвращении к границам 1991 года также не стоит мечтать пока.

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"За это (возвращение всех оккупированных территорий - УНИАН) мы будем бороться дальше. Сейчас главное - достичь паузы, прекращения ведения боевых действий и готовиться к очередному этапу войны. А потом дипломатическим и другим путем будем решать вопрос возвращения территорий", - отметил Романенко.

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Генерал напомнил, что в мировой истории есть прецеденты возвращения территорий. Германия, страны Балтии, Япония, которая борется за четыре острова Курильской гряды. Украина может идти по одному из таких вариантов.

Даже пессимистический сценарий, по мнению Романенко, не предусматривает полной капитуляции Украины и полного захвата Россией нашей страны.

"Прежде всего мы на это не пойдем. Но и союзники тоже, потому что капитуляция Украины обернется для них большими проблемами, чем достижениями в перемирии", - добавил генерал.

Война в Украине - какие перспективы мира

Украина уже обсуждает с западными партнерами возможность размещения миротворцев после прекращения активных боевых действий. Однако президент Владимир Зеленский отмечает, что не миротворцы, а членство Украины в НАТО может стать настоящей гарантией безопасности для страны, пишет The New York Times.

Будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог утверждает, что Россия и Украина готовы провести диалог о завершении войны, а Дональд Трамп способен стать посредником.

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