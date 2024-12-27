Война может завершиться в 2025 году: генерал назвал сценарии

Сейчас перед Украиной стоит задача вооружить армию и наладить процесс честной мобилизации, отметил он.

Существует вероятность того, что война завершится в 2025 году. Впрочем, нельзя определенно назвать такой сценарий оптимистическим или пессимистическим. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Вероятность того, что война закончится в 2025 году, действительно есть. Скорее всего, это тот самый реалистичный вариант, который находится где-то посередине между оптимистическим и пессимистическим", - отметил генерал.

По мнению Романенко, наиболее пессимистический сценарий - фактическая остановка помощи от США, в то время как Россия использует свой военный потенциал, продолжает активные боевые действия, которые заставляют нас идти на какие-то серьезные уступки.

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Оптимистический сценарий - это возможность отстоять украинские интересы, не допустить реализации планов Путина - захват четырех областей, которые вошли в конституцию РФ.

"Оптимизм будет еще и в том, если в 2025 году мы сможем выйти на приостановление боевых действий. Но в целом все сценарии зависят от решения двух задач, хотя, конечно, есть и много других факторов. Первое - это вооружение, техника, боеприпасы от наших союзников, частично, в лучшем случае, на пятую часть возможностей нашего оборонно-промышленного комплекса. К сожалению, мы пока не можем глубоко отработать эти вопросы и обеспечить свои Вооруженные силы всем необходимым. Вторая задача - это мобилизация. Третий год подряд ведутся поиски эффективного механизма мобилизации, и я не думаю, что будет изобретена какая-то инновация, которая поможет резко, быстро улучшить ситуацию. Но мобилизация - это реалистичный подход, объективное требование законов войны, поэтому нужно принимать достаточно тяжелые решения", - отметил Романенко.

Генерал добавил, что вариант развития войны зависит от того, как будут выполняться эти задачи. Есть реальная возможность сделать это в следующем году.

Война в Украине - какие перспективы мира

Украина уже обсуждает с западными партнерами возможность размещения миротворцев после прекращения активных боевых действий. Однако президент Владимир Зеленский отмечает, что не миротворцы, а членство Украины в НАТО может стать настоящей гарантией безопасности для страны, пишет The New York Times.

Будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог утверждает, что Россия и Украина готовы провести диалог о завершении войны, а Дональд Трамп способен стать посредником.

По его словам, новоизбранный президент может завершить войну до конца 2025 года, поскольку с возвращением республиканца в Белый дом для этого наступит "отличное время".

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