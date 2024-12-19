Украина предпочла бы говорить о членстве в НАТО, тогда как в Европе говорят, что для начала надо прекратить войну.

Украина уже обсуждает с западными партнерами возможность размещения миротворцев после прекращения активных боевых действий. Однако президент Владимир Зеленский отмечает, что не миротворцы, а членство Украины в НАТО может стать настоящей гарантией безопасности для крахны, пишет The New York Times.

"Если мы говорим о контингенте, то нужно знать, сколько конкретно, что они будут делать, как они будут отвечать, если будет агрессия со стороны России. Есть много чего для рассмотрения. Мы обсуждаем эту тему. Важно, что мы поднимаем эти вопросы", - сказал Зеленский.

Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон действительно неоднократно озвучивал идею размещения европейских войск в Украине. Не исключают вариант с миротворцами в частности Швеция и Италия. Но в других европейских столицах, а также в руководстве ЕС и НАТО идею миротворцев восприняли скептически.

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Так, накануне генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что пока рано обсуждать план миротворцев, а вместо этого Запад должен сосредоточиться на усилении военной поддержки Украины. С ним согласна верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Она в частности предостерегла от попыток добиваться скорейшего мира.

"Любой толчок к переговорам слишком быстро будет фактически плохой сделкой для Украины", - сказала она.

Некоторые другие европейские лидеры наоборот давят с целью скорейшего прекращения войны. Например, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что война в Украине длится уже "очень, очень долго". "Мы должны попасть в ситуацию, в которой мир станет возможным", - сказал он. "Также должно быть очень четко, что не должно быть эскалации войны в войну между Россией и НАТО".

Миротворцы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Иван Ступак видит три сценария введения миротворцев в Украину. Первый классический сценарий - это принудительное установление мира руками миротворцев. Этот вариант именно в нашем случае почти невероятен, поскольку миротворцам придется воевать с РФ, а на это никто не пойдет. Однако есть и другие менее невероятные сценарии.

Зато другой эксперт Олег Белоколос убежден, что на текущем этапе идея миротворцев выглядит почти не реалистичной. На это нет ни политической воли, ни банального финансирования.

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