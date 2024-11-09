Для боев на этом участке Кремль перебросил десантников и морскую пехоту.

В последние дни российские войска максимально активизировались в Курской области. Военнослужащий Кирилл Сазонов заявил в эфире "Эспрессо", что противник пытается как можно быстрее вытеснить Силы обороны с территории области

"Двое последних суток очень сложные на Курщине. Враг пытается прорваться. Мы с ребятами считаем, что у них есть временные рамки до нового года, или до конца января вытеснить Силы обороны с Курщины на Сумщину. Пока враг успеха не имеет. Бросают туда едва ли не лучшие подразделения, чтобы выполнить задание Кремля, в частности, десантников и морскую пехоту. Наша 41-я ОМБр держит позиции под Суджей и путь на Зеленый Гай. Против нас работает 810-я бригада морской пехоты. Именно к ним бросили северокорейских воинов", - рассказал защитник.

По словам Сазонова, боевые действия на этом участке фронта очень динамичны. Хотя россияне пытаются вытеснить украинские войска, никаких позиций ВСУ не потеряли. Как отметил военный, позавчера утром противник начал большие десантные штурмы. Артиллерия сил обороны уничтожила два вражеских БТР, а десантники РФ даже не успели покинуть технику.

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В тот же день вечером отработал Bradley ВСУ, а бойцы ССО уничтожили еще три БТР противника. Сколько было ликвидировано россиян при этом - неизвестно.

"Также очень активно работают наши операторы БПЛА. Никаких позиций здесь мы не потеряли. Хотя здесь как таковых позиций нет, бои продолжаются за отдельные участки. То есть, очень динамичные бои. Из интересного, пехота ведет бои с врагом, мы же с минометами прикрываем их. То есть, мы не первая линия, а нам за спину заходят россияне, причем не штурмовики, а копатели. Они получили информацию, что мы уже выбиты с позиций и они заходят к нам в тыл и обустраивают уже свои позиции. И когда говорят, что ВСУ попали в окружение на Курщине, то мне откровенно смешно. Поскольку, мы здесь трижды в день попадаем в окружение, а потом три раза в течение дня окружаем врага", - рассказал Сазонов.

Бои в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за три месяца Курской операции потери России приближаются к 21 тыс. солдат, из них ликвидировано 7 тыс. 905. За это время 717 россиян попали в плен.

эксперт по военным вопросам из RAND Corporation Майкл Бонерт обратил внимание, что украинские военнослужащие в Курской операции получили над Россией преимущество, которого никогда не имели на протяжении всей полномасштабной войны.

Курская операция была успешна до первых чисел сентября, когда ВСУ расширяли подконтрольную территорию, но сейчас они "топчутся на месте", заявил военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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