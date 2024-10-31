Эксперты рассказали о том, что именно Курская операция позволила украинским военнослужащим, чего не было в течение почти трех лет полномасштабной войны.

Украинские военнослужащие с помощью "Курской операции" получили перед Россией преимущество, которого никогда не имели на протяжении всей полномасштабной войны, заявляют эксперты. По их словам, оно заключается в том, что ВСУ не нужно защищать ни один из российских городов в Курской области.

"Вы просто сражаетесь там, где это выгодно, и отступаете, когда это не так. И это действительно эффективный способ ведения боевых действий", заявляет эксперт по военным вопросам из RAND Corporation Майкл Бонэрт для Business Insider.

Сообщается, что из-за войны на собственной территории украинские военные "яростно цеплялись за некоторые города" до тех пор, пока не оставалось другого выбора, кроме как отступить. Бахмут является одним из примеров, говорится в материале. Полномасштабная война поставила Украину в невыгодное положение, как заявляют эксперты, так как военные действия в основном происходят на территории одной страны. Однако ситуация изменилась в августе, с начала операции в Курской области, так как теперь ВСУ может воспользоваться преимуществами местности и вести бой наиболее эффективным способом.

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"И они могут сделать это без последствий", - сказал Бонерт. И добавил, что это не украинские города, поэтому украинские военные могут выбирать для ведения боевых действий и обороны наиболее выгодные позиции, чтобы иметь возможность строить укрепления.

Эксперт по военным вопросам из Стимсоновского центра Уильям Альберк отметил, что Россия пока что отвоевывает "самые легкие участки" и что "российским оккупантам будет гораздо труднее справиться с остальной частью украинского выступа". Украина, по его словам, может "выбирать, когда и где обороняться".

Альберт также добавил, что Украина может создать "зоны поражения" и "ловушки, чтобы замедлить продвижение России, так как отсутствует необходимость защищать весь опорный пункт.

"Это огромное оперативное преимущество для командира, когда не нужно проводить никаких линий на песке", - отметил он.

Другие новости о Курской операции ВСУ

Ранее УНИАН сообщал, что Жданов сделал новое заявление о ВСУ в Курской области.

"Ему надо сказать, своему электорату, чтобы хоть как-то оправдаться перед россиянами, почему более двух месяцев "вторая армия мира" не может выбить украинские войска из Курской области", - сказал он.

Кроме того, россияне в Курской области получили приказ не брать в плен украинских военных.

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