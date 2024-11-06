По его словам, сейчас ВСУ в Курской области "топчутся на месте", при этом теряют личный состав и технику.

Курская операция была успешна до первых чисел сентября, когда ВСУ расширяли подконтрольную территорию, но сейчас они "топчутся на месте". Такое мнение высказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Суспільного.

"Это действительно было успешно, когда мы расширили территорию влияния на эту область. На пике эта площадь достигала 900 кв км. По состоянию на сейчас это 611 кв км, согласно данным аналитиков ДипСтейт, но по факту мы не знаем, какая территория. Но на 30% мы территорию там потеряли из той, что контролировали раньше. А цена за эту операцию - очень большая", - отметил Ступак.

Он подчеркнул, что Украина несет потери и в личном составе, и в технике.

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"Западные аналитики посчитали - здесь можно под сомнение ставить, но есть такие цифры: за три месяца этой операции Украина потеряла примерно 300 единиц разнообразной техники. Это пикапы, багги, тяжелая техника и прочее. То есть по 100 единиц каждый месяц мы там теряем", - прокомментировал Ступак.

По его убеждению, первая часть операции была действительно очень удачной, потому что это разрушило планы Кремля, пополнило наш обменный фонд, показало миру слабость обороны РФ.

"Но сейчас мы остановились, топчемся на месте и я не вижу военного решения в этой операции дальше. То есть находимся там потому что находимся... Тайминг очень важен. Когда наши военные зашли, были на пике, были все максимальные бонусы, которые можно было выдавить из этой ситуации, потом надо было торжественно под гимн Украины снимать флаг с города Суджи и сказать: мы достигли всех своих целей, выходим, а если будет необходимо мы сюда еще вернемся", - детализировал свое видение ситуации аналитик.

Он обратил внимание, что мы держим Курскую область, но теряем в то же время восточные города Украины - Покровскую агломерацию, а это 100 тыс. человек до начала войны. Он отметил для сравнения, что в Курской области в Судже до войны было 5 тыс. населения.

По словам Ступака, наши военные на юге и востоке говорят, что испытывают на себе недостаток боеприпасов, тяжелой техники, потому что приоритет №1 - это Курская область, все идет туда.

По его мнению, более уместным для ВСУ является сейчас выйти из Курской области.

Операция в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за три месяца Курской операции потери России приближаются к 21 тыс. солдат, из них ликвидировано 7 тыс. 905. За это время 717 россиян попали в плен.

Сырский объяснил, почему была начата операция. По его словам, в мае этого года разведкой был подтвержден замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой "буферной зоны" на севере Украины. Это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении. Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области.

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