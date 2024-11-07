Военный рассказал, какие "параллели" между Курщиной и выборами в США.

Об уходе Вооруженных сил Украины с территории Курской области РФ разговоров нет, эта украинская операция политически очень важна, сказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире Киев24.

"Наша 41-я бригада работает в Курской области с самого начала, с начала августа. И у нас одно из самых тяжелых направлений - город Суджа и возле него. Именно здесь мы сражаемся против 810 бригады морской пехоты российской, куда и передают северокорейское пополнение", - отметил он.

Сазонов напомнил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приезжал сюда, общался с командирами и видел ситуацию лично.

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"И никаких намеков на то, что мы завтра выходим не было", - сказал Сазонов.

В то же время он добавил, что армия - это дисциплина и если будет команда выходить, то военные будут выходить, будет команда держать - будут держать.

"Сейчас мы держим оборону. Да, здесь очень трудно, здесь продолжаются очень тяжелые бои. Враг использует КАБы, сносит все. Враг использует пехотные штурмы. Он разрушает свою Курскую область, разрушает так как разрушал и разрушает Донецкую область. Здесь населенные пункты похожи на Соледар, Бахмут, Авдеевку, Угледар. Их просто сносят. И лучше пусть сносят на Курщине, чем на Сумщине. И об этом наши бойцы и командиры все говорят", - отметил военный.

Он подчеркнул, что за время операции в Курской области было уничтожено около 20 тыс. личного состава россиян. Враг все время перебрасывает подкрепления. По данным Генштаба где-то две недели назад здесь было сосредоточено 55 тыс. российских военных.

По словам Сазонова, на этом фоне 3-5 тыс северокорейских воинов просто "тиряются".

На вопрос, можно ли провести какие-то параллели между выборами в США и Курской операцией он ответил: "Конечно. Курская область - это бельмо на глазах у Путина, это его самый большой провал".

Как пояснил Сазонов, российский диктатор хочет показать Дональду Трампу, который победил на президентских выборах в США, что "СВО идет по плану", что он побеждает в Украине и войну можно остановить на условиях России, что Украина все равно проиграет.

"Но Трамп будет смеяться: По какому плану СВО? Вооруженные силы Украины уже 3 месяца воюют и держат Курщину. Никакого плана нет и ты не выиграешь. Поэтому на условиях России мира не может быть. То есть эта операция в курской области - политически очень важное решение", - сказал военный и политолог.

Курская операция - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Сазонов рассказал, что в Курской области, где продолжается операция ВСУ, ситуация меняется каждый час, маленькие участки территории постоянно переходят "из рук в руки". По его словам, Силам обороны Украины очень непросто, потому что там нет сплошной линии фронта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил вчера, что за три месяца Курской операции потери России приближаются к 21 тыс. солдат, из них ликвидировано 7 тыс. 905. За это время 717 россиян попали в плен.

Головком объяснил, почему было принято решение о проведении этой операции. Так, по его словам, в мае этого года разведкой были подтверждены планы врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой "буферной зоны" на севере Украины. Сработав на опережение ВСУ перенесли боевые действия на территорию противника в Курской области.

Вместе с тем, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак поделился вчера мнением, что Курская операция была успешна до первых чисел сентября, когда ВСУ расширяли подконтрольную территорию, но сейчас они "топчутся на месте". Он обратил внимание, что мы держим Курскую область, но теряем в то же время восточные города Украины - Покровскую агломерацию. Поэтому, считает он, более уместным для ВСУ является сейчас выйти из Курской области, чтобы сосредоточить усилия на обороне территории Украины.

В свою очередь эксперт Дмитрий Снегирев не исключает, что зона влияния ВСУ на территории РФ будет расширена за счет Брянской и Белгородской областей.

Эксперт по военным вопросам из RAND Corporation Майкл Бонерт обратил внимание, что украинские военнослужащие в Курской операции получили над Россией преимущество, которого никогда не имели на протяжении всей полномасштабной войны. Оно заключается в том, что ВСУ не нужно защищать ни один из российских городов в Курской области.

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