Евлаш отметил, что Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.

Российские оккупанты пытаются найти брешь в обороне украинских войск и развить наступательные действия на Харьковщине. Однако о наступлении врага на Харьков говорить еще "очень рано", сказал начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

"Сейчас враг действительно стягивает свои основные резервы вблизи населенного пункта Синьковка, куда перетягивает подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V". Также россияне пытаются давить вблизи Северского. То есть враг пытается давить сразу с нескольких направлений, пытаясь найти слабую щель в нашей обороне для развития наступления. Противник активно использует авиацию, артиллерию, БПЛА. Враг ежедневно несет большие потери. Каждая третья рота в их батальонах является штурмовой", – рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

В то же время Евлаш отметил, что на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения. Инженерные работы там проводились с конца лета. В частности, строились фортификационные укрепления, возводились ряды противотанковых рвов, а также устанавливались "зубы дракона", которые скреплены между собой железными тросами.

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"Есть мощное минирование как противопехотными минами, так и противотанковыми минами. То есть там много инженерных заграждений с обустройством опорных пунктов и установлением тяжелых бетонных оборонительных сооружений. Наша задача в условиях снарядного дефицита – закрепиться и занять максимально мощные рубежи и наносить противнику непоправимые потери. Сейчас мы находимся в обороне, и наша задача – это стачивать наступательный потенциал противника. Интенсивность боев безумная, и сейчас она достигает своего пика", – резюмировал он.

Война в Украине: это стоит знать

Вечером 26 февраля мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне захватили еще два населенных пункта возле Авдеевки. Речь идет о Степном и Северном Донецкой области.

Днем 27 февраля эту информацию официально подтвердили – представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий сообщил, что ВСУ отошли от сел Степное и Северное.

Тем временем российские захватчики продолжают бить по мирным населенным пунктам Украины. В результате смертоносного удара россиян по Сумской области погибли двое полицейских, еще четверо получили ранения. Известно, что правоохранители выехали на место обстрела, чтобы задокументировать последствия вражеской атаки – в это время оккупанты ударили снова.