Россияне оккупировали Северное и Степное / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Российские оккупационные войска оккупировали еще два населенных пункта, расположенные неподалеку Авдеевки. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState

Отмечается, что речь идет о Степном и Северном Донецкой области. Они расположены недалеко от Ласточкиного, откуда на днях были выведены украинские военные. 

"Враг продвинулся возле Орловки, Бердичей и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное", – говорится в сообщении. 

Также опубликована обновленная карта боевых действий:

фото DeepState

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации от военного командования пока нет. 

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