Российские оккупационные войска оккупировали еще два населенных пункта, расположенные неподалеку Авдеевки. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.
Отмечается, что речь идет о Степном и Северном Донецкой области. Они расположены недалеко от Ласточкиного, откуда на днях были выведены украинские военные.
"Враг продвинулся возле Орловки, Бердичей и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное", – говорится в сообщении.
Также опубликована обновленная карта боевых действий:
Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации от военного командования пока нет.
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