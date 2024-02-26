Официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские оккупационные войска оккупировали еще два населенных пункта, расположенные неподалеку Авдеевки. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Отмечается, что речь идет о Степном и Северном Донецкой области. Они расположены недалеко от Ласточкиного, откуда на днях были выведены украинские военные.

"Враг продвинулся возле Орловки, Бердичей и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное", – говорится в сообщении.

Также опубликована обновленная карта боевых действий:

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации от военного командования пока нет.

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