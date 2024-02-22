Силы обороны готовы оборонять город от российских захватчиков, отметил глава Харькова.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что существует определенное беспокойство насчет возможного наступления РФ на областной центр.

Об этом он заявил в эфире телемарафона. "Это украинский город и всегда будет украинским городом. Что касается беспокойства. Да, определенное волнение есть, но как вы уже говорили, нет накопления войск у границы такого. Об этом говорят и наши военные. Не важно, какие планы у нашего врага. Важно, как мы будем давать отпор нашему врагу. А то, что мы дадим достойный отпор, и то, что Харьков будет украинским городом, это однозначно", - сказал Терехов.

Он также добавил, что не понимает людей, которые наводят ракеты на Харьков. Он назвал их нелюдями и сказал, что каждый такой предатель не сможет избежать наказания.

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"Мы очень разъярены, что несмотря на такие ужасы войны, еще есть такие люди. Да, их немного, и я благодарен Службе безопасности Украины, которая очень серьезно работает и выявляет этих "людей". Сегодня нужно, чтобы люди знали этих нелюдей, очень важно показывать последствия того, что они натворили. Но работа СБУ проводится, и каждый преступник должен понимать, что он не избежит наказания", - заявил мэр.

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По словам представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Ильи Евлаша, украинские Силы обороны не фиксируют подготовки РФ для наступления на Харьков. Несмотря на это, Силы обороны на этом направлении устанавливают фортификационные сооружения на такой случай.

В Сухопутных войсках сообщили, что для нового наступления на Харьков российским захватническим войскам надо осуществить большое количество подготовительных мероприятий. Впрочем, сейчас военные не фиксируют такой подготовки.

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