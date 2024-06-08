Российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий.

Российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий, и эпицентр боев находится именно на Покровском направлении.

"Враг пытается продвинуться в глубину нашей территории. Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ. Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту", - отмечают в Сухопутных войсках.

Также бойцы ВСУ показали, как БМП Bradley разбирает вплотную вражеский БТР вместе с десантом.

"Этот БТР, который вы видите на видео, прорвался в населенный пункт. Экипажу Брэдли пришлось реагировать здесь и сейчас", - отметили в 47 ОМБр.

Ситуация на фронте

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали о ситуации в операционной зоне, отметив, что самым горячим направлением пока остается Покровское, где враг хочет развивать наступление, несмотря на большие потери.

"Враг пытается выйти к крупным населенным пунктам - Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Ну и после Очеретино они рвутся к магистрали Покровск-Константиновка", - говорится в сообщении.

Также ранее доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов отмечал, что после неудачного наступления на Волчанск враг сейчас сконцентрирован на захвате Купянска и там задействовано очень много силы россиян.

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