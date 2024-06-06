Доброволец спецподразделения "Гром" рассказал, что враг сейчас сконцентрирован на захвате Купянска и там задействовано очень много силы.

После неудачного наступления на Волчанск враг сейчас сконцентрирован на захвате Купянска и там задействовано очень много силы россиян.

Об этом сказал доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE. По его словам, мощными штурмами Волчанска россияне пытались оттянуть резервы ВСУ и воспользовавшись этим начать наступление в другом месте.

"На Волчанске враг выдохся и мы это видим. Они пытались не просто зайти, а оттянуть наши резервы из Покровского, Запорожского, Купянского, Краматорского направлений. При этом хотели там давить, а здесь (возле Часового Яра - УНИАН) прорываться. Но получилось наоборот. Мы там справились и сейчас они бросают туда не просто резервы, которые были, они туда бросают даже "Африканский корпус", который должен был лететь в Африку. То есть у них не хватает ресурсов. Там, под Волчанском, наши ребята совершили чудо и остановили врага, заставили подтянуть все резервы", - отметил военный. Видео дня

Он добавил, что потери россиян возле Волчанска "просто невероятные".

"На Купянском направлении сейчас тяжело", - подчеркнул далее Сазонов.

"На Волчанске мы их остановили, там цели недостигнуты. Враг сконцентрирован на Купянске - их очень много, наконец-то полез и там", - сказал военный.

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Как сообщал УНИАН, в оперативной сводке Генштаба по ситуации по состоянию на 10.30 отмечалось, что на Купянском направлении продолжается вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая. По уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три ББМ и автомобиль.

В целом, как сообщает Генштаб, с начала суток произошло уже 29 боевых столкновений на всех участках фронта. На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило.

На Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Напряженная ситуация также на Кураховском направлении, в районах Парасковиевки и Красногоровки, где продолжаются боестолкновения. Ситуация под контролем Сил обороны. Кроме того, в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага успеха не имели. На Приднепровском направлении противник совершил две неудачные попытки атаковать в районе Крынок.

На остальных направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

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