Часов Яр сейчас под огневым контролем ВСУ, враг бьет по городу из РСЗО с термобарическими боеприпасами, которые выжигают все на своем пути.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали о ситуации в операционной зоне, отметив, что самым горячим направлением пока остается Покровское, где враг хочет развивать наступление, несмотря на большие потери.

Об этом сказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. "Сейчас Покровское направление на всей линии боевого соприкосновения остается наиболее горячим. Там за прошедшую только неделю произошло почти 220 атак, за минувшие сутки - 32. Уже на утро сегодня отражено 4 атаки, 6 боевых столкновений продолжаются. Там сейчас ВС наносят оккупантам как огневое поражение, так и пытаются противостоять противнику", - отметил он.

По словам Волошина, противник давит, и основные усилия российских войск сосредотачиваются на попытке прорвать украинскую оборону и развить в будущем наступление в направлении таких населенных пунктов как Покровск, Мирноград, Селидово.

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"Враг пытается выйти к крупным населенным пунктам - Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Ну и после Очеретино они рвутся к магистрали Покровск-Константиновка", - сказал спикер.

Насчет Очеретино Волошин отметил, что здесь враг активизировался уже вторую неделю вражескими действиями, вражескими штурмами, обстрелами из различных видов вооружения. "С каждым днем количество почти не уменьшается, только от 20 до 40 в среднем за сутки враг обстреливает то направление и позиции наших защитников", - сказал он.

По информации Волошина, на Покровском направлении враг использует различную тактику. Сначала активные штурмовые действия враг проводил мобильными группами, потом перегруппировался и начал применять бронемашины при поддержке артиллерии, минометов и авиации.

"В последнее время враг вообще применяет авиацию по всем направлениям восточной операционной зоны и на том направлении тоже. За прошлый месяц на Покровском направлении сбито 7 вражеских самолетов Су-25, два получили повреждения. Такие цифры говорят о том, что враг не прекращает попыток и применяет, в частности, авиационную компонету, которая сбрасывает немало управляемых авиабомб на позиции наших защитников и гражданскую инфраструктуру", - подчеркнул представитель ОСГВ "Хортица".

Он также сообщил, что Силы обороны контролируют город Часов Яр. "Он под надежным огневым контролем. Конечно, враг пытается время от времени подходить к Каналу, к кварталу Новый, атакующие действия проводит. Однако, наши Силы обороны применяют по нему все виды вооружения и не дают врагу приближаться", - прокомментировал Волошин.

Он напомнил, что россияне штурмуют город уже длительное время и несут там потери. "Начинали с малых штурмовых групп, которые пытались закрепиться где-то, если доходили. А дальше уже шли в лоб штурмом бронеколонны российской техники. Только на днях был уничтожен пресловутый их бронеавтомобиль "Тайфун", который они хотели применить во время штурмовых действий. А в предыдущие дни было уничтожено 4 танка, которые были обшиты броней или чем попало, которые мы называем танк-сарай или танк-черепаха. Они также шли на пролом, на штурм и были уничтожены в окрестностях Часового Яра", - рассказал спикер.

Волошин сообщил, что враг применяет для ударов по городу Часов Яр реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. "Это такие боеприпасы, которые уничтожают и выжигают все на своем пути. То есть они ведут к тому, что нашим защитникам не будет где там защищаться. Разрушают все", - прокомментировал Волошин.

По его информации, в целом на Часово-Яровском направлении враг не оставляет попыток уже не одну неделю подряд проводить обстрелы. Враг штурмует направление с бронетехникой, применяет авиацию.

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Как сообщал УНИАН, в оперативной сводке Генштаба по ситуации по состоянию на 10.30 отмечалось, что на Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Напряженная ситуация также на Кураховском направлении, в районах Парасковиевки и Красногоровки, где продолжаются боестолкновения. Ситуация под контролем Сил обороны. Кроме того, в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага успеха не имели. На Приднепровском направлении противник совершил две неудачные попытки атаковать в районе Крынок.

На Купянском направлении была вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая. В общем, как сообщает Генштаб, с начала суток произошло уже 29 боевых столкновений на всех участках фронта. На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило.

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