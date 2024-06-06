На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило.

Сегодня на нескольких направлениях фронта, в частности на Покровском, фиксируется напряженная ситуация.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, с начала суток произошло уже 29 боевых столкновений. Враг совершил 570 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из них 18 - с применением реактивных систем залпового огня. Также агрессор нанес один ракетный удар двумя ракетами и 32 удара дронами-камикадзе.

"На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило. Вместе с тем, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили: 179 человек, из них 42 - безвозвратные, и 31 единицу вооружения и военной техники", - отметили в Генштабе.

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Уничтожено было боевую бронированную машину, артиллерийскую систему, девять беспилотников, четыре автомобиля и семь единиц спецтехники. Повреждены - один танк, две артсистемы и пять автомобилей.

"На Купянском направлении продолжается вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая. По уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожено три ББМ и автомобиль", - говорится в сообщении.

С начала суток на Северском направлении враг атаковал один раз, в районе Белогоровки. В районе Клищеевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой продолжается.

"На Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отражены без успеха для противника, шесть боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки", - подчеркнули в Генштабе.

Отмечается также, что за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили более 440 человек. Уничтожен один танк, три ББМ, семь орудий и минометов, а также один наземный дрон.

"Напряженная ситуация на Кураховском направлении, в районах Парасковиевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения. Ситуация под контролем Сил обороны", - говорится в сообщении.

На Времивском направлении с начала суток произошло уже пять боестолкновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки были отбиты без успеха для противника, продолжаются боевые действия в районе Урожайного.

Кроме того, в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага успеха не имели. На Приднепровском направлении противник совершил две неудачные попытки атаковать в районе Крынок.

"На остальных направлениях враг активных наступательных действий не проводил. Силы обороны принимают все меры для срыва вражеских планов. Наша артиллерия, ракетчики, авиация и операторы беспилотных систем работают в соответствии с поставленными задачами", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 6 июня, Генштаб проинформировал, что еще около 1 тыс. 300 российских оккупантов стали "общими боевыми потерями", придя с войной в Украину.

Так, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили уже около 515 тыс. человек.

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