Высокоточное оружие в достаточном количестве может существенно повлиять на перелом боевых действий в пользу Сил обороны Украины, заявил комбат.

Процент применения россиянами авиации и ударов КАБами существенно уменьшился после разрешения партнеров бить по территории Российской Федерации западным оружием. Об этом сказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады, Юрий Федоренко в эфире Киев24.

"На текущий момент в связи с применением высокоточного оружия, разрешения на его применение, процент авиации, которую задействует противник для ударов управляемыми авиабомбами очень существенно упал и просел. Это значит, что меньше КАБов прилетает по украинским городам, по украинским позициям. Это дает возможности более тщательно готовить позиции, обустраивать, иметь меньше огневого воздействия по нашим местам, где находится артиллерия, где находится другая техника, которая необходима нам для оборонительных действий", - отметил Федоренко.

Кроме того, по словам военного, Силы обороны смогли взять под огневой контроль склады врага с боеприпасами ближнего базирования.

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"Наши беспилотники дальнего радиуса действия плюс высокоточное оружие и теперь враг не может проехать и сгрузить на определенном расстоянии, с которого ему логистически удобно, снаряды. Он вынужден расконцентрировать места, делать несколько, делать в разных частях. А это усложняет логистику, это перерастает во время. Чем дольше они подвозят, тем меньшее количество выстрелов могут сделать", - прокомментировал Федоренко.

По его словам, чем меньшее количество выстрелов может сделать враг, тем больше у нас возможностей обороняться. Комбат добавил:

"Поэтому, да, высокоточное оружие - это одна из неотъемлемых составляющих, которая в удовлетворительном количестве может существенно повлиять на перелом боевых действий в пользу Сил обороны и усиление оборонительных возможностей нашего государства".

Удары по территории РФ - детали

Как сообщал УНИАН, 17 ноября СМИ распространили информацию об отмене запрета для Украины осуществлять удары ракетами ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории. В то же время отмечалось, что сейчас разрешение бить есть только по территории Курской области, где ВСУ проводят операцию и удерживают часть территории.

Вместе с тем, 25 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов в Брянской, Калужской и Курской областях России. Сообщалось, что есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области, а результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

Также в сети сообщили, что был атакован, в частности, аэродром "Курск-Восточный", который является базовым для 14 истребительного полка РФ. Также под поражение попал российский комплекс С-400. Обращалось внимание, что на видео с атакой по аэродрому можно увидеть "прилеты" не менее 5 ракет ATACMS с кассетной частью.

Аналитик Forbes Дэвид Акс писал, что ночью 25 ноября поражен большой российский аэродром "Халино", который ближе всего к месту Курской битвы. Он отмечал, что вполне логично, что российские ВВС разместили на этой базе свои основные штурмовики Су-25. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, в результате налета аэродром был "потенциально временно выведен из строя". Акс предположил, что удар по "Халино" мог вывести из строя несколько Су-25.

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