Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Силы обороны Украины нанесли сегодня ночью удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в ночь на 25 ноября 2024 года подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России.

В Генштабе отметили, что есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области, а результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

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Удар по нефтебазе в Калужской области РФ

Утром источники информировали УНИАН, что Украина атаковала нефтебазу в Калужской области РФ. Было поражение АО "Калуганефтепродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

В результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар.

Украинские атаки по России

В начале ноября украинские дроны-камикадзе впервые поразили российские корабли в Каспийском море. В результате ударов БпЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в г. Каспийск, что в республике Дагестан (РФ). В частности, вероятно это ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

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