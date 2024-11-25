Силы обороны Украины нанесли сегодня ночью удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что в ночь на 25 ноября 2024 года подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России.
В Генштабе отметили, что есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области, а результаты боевой работы по другим объектам уточняются.
Удар по нефтебазе в Калужской области РФ
Утром источники информировали УНИАН, что Украина атаковала нефтебазу в Калужской области РФ. Было поражение АО "Калуганефтепродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.
В результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар.
Украинские атаки по России
В начале ноября украинские дроны-камикадзе впервые поразили российские корабли в Каспийском море. В результате ударов БпЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в г. Каспийск, что в республике Дагестан (РФ). В частности, вероятно это ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.
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