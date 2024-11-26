Удар по Халино может лишить российские беспилотные силы важнейшей передовой перевалочной базы.

Украина ночью 25 ноября успешно ударила ракетами ATACMS по аэродрому "Халино" в Курской области. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, Халино - ближайший к месту Курской битвы крупный аэродром, поэтому вполне логично, что российские ВВС разместили на этой базе свои основные штурмовики - Су-25. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, в результате налета аэродром был "потенциально временно выведен из строя".

Как пишет Акс, удар по "Халино" мог вывести из строя несколько Су-25. В то же время россияне строят на авиабазе укрытия, которые, возможно, обеспечат самолеты некоторой защитой. Также, возможно, многие Су-25 были эвакуированы непосредственно перед налетом АТАСМС. Аналитики Frontelligence Insight отмечают, что активность на базе в последние дни заметно снизилась, поэтому неясно, было ли сбито значительное количество самолетов.

"Это не означает, что база, а именно ее топливные баки, командные пункты и склады, а также близлежащие батареи ПВО, не заслуживают того, чтобы нанести по ним удар одной или несколькими ракетами из скромного арсенала украинских ПТРК", - отмечает Акс.

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Он объясняет, что удар по Халино может лишить российские беспилотные силы важнейшей передовой перевалочной базы. А если в результате налета были поражены батареи зенитных ракет или радары, то в российской ПВО может появиться новая брешь, и это может создать возможности для будущих ударов с помощью более дешевых и многочисленных беспилотников.

Удары по Курской области - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России.

В Генштабе отметили, что есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области, а результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

Также в сети сообщили, что был атакован, в частности, аэродром "Курск-Восточный", который является базовым для 14 истребительного полка РФ. Также "досталось" российскому комплексу С-400.

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