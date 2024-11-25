На видео можно увидеть "прилеты" по меньшей мере 5 ракет ATACMS с кассетной частью.

Ночью 25 ноября украинские военные нанесли ударпо территории Курской области РФ. В сети сообщают, что был атакован, в частности, аэродром "Курск-Восточный".

Об этом говорится в сообщении OSINT-аналитиков телеграм-канала "КиберБорошно". Также "досталось" российскому комплексу С-400.

"Кроме прилетов по аэ "Курск Восточный" можно увидеть два удара по позиции С-400, которая пыталась отразить атаку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео можно увидеть "прилеты" не менее 5 ракет ATACMS с кассетной частью.

Удары по России

Ночь на 25 ноября выдалась для России "горячей". Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

По данным Генштаба, Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России. Есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области.

В СМИ сообщают, что целью ночной атаки был также завод "Тайфун". Это стратегически важное предприятие находится на расстоянии более 290 км от границы с Украиной.

Главным направлением деятельности завода "Тайфун" является производство радиоэлектронной утвари для береговых ракетных комплексов. В частности предприятие производит пункты управления и связи для комплекса "Бал" и станцию разведки для "Бастиона", которые РФ уже применяла в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: