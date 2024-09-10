Сейчас РФ максимально осторожно использует бронированную технику, отметил спикер бригады.

Локальные наступательные действия вроде тех, которые ранее провела Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр), имеют несколько целей, пояснил в эфире телемарафона спикер бригады Александр Бородин.

"На тактическом уровне - это уничтожение сил и средств и сковывание сил противника на конкретном участке. К этому мы приходим, в частности, и во время операции в Курской области. Нам удалось оттянуть на себя очень сильное внимание за счет наших успехов в продвижении. Мы можем навязывать правила своей игры. Хоть в большинстве это и оборона, однако когда оказывается возможным, происходят и наступательные действия с нашей стороны", - заявил Бородин.

Он также прокомментировал информацию о недостатке у врага сил и средств. По его словам, у россиян действительно есть проблема с некоторыми компонентами.

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"В использовании танков, бронированной техники они максимально осторожны. С другой стороны, если речь идет о таких ресурсах, как личный состав, количество дронов, операторов, инженерных групп, артиллерийских средств и УАБов - здесь проблем нет. Они стараются максимально экономить бронетехнику. Я так понимаю, их ВПК не всегда справляется. Ведь поражение бронетехники после того, как FVP-дроны начали господствовать в небе на тактическом уровне, - значительно ухудшилось. Поэтому они ее используют очень осторожно. И даже если используют очень осторожно - все равно уничтожается очень неплохо", - добавил Бородин.

Наступление 3 ОШБр в Харьковской области

В августе стало известно, что 3 ОШБр начала наступление в Харьковской области. Несмотря на соотношение сил в пользу врага 2,5 к 1, украинским защитникам удалось продвинуться на 2 километра, уничтожить три сотни личного состава, а также значительное количество техники.

Впоследствии Бородин прокомментировал наступление 3 ОШБр. В частности, он сказал, что поскольку враг потерял позиции, он должен привлекать больше ресурсов и менять тактику. Это серьезно влияет на противника.

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