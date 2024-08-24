Украинские защитники уничтожают как вражескую технику, так и личный состав противника.

Украинские военные удерживают освобожденные рубежи в Харьковской области. В то же время враг пытается строить оборону.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал представитель 3 ОШБр Александр Бородин. По его словам, ситуация сейчас стабильная. Несмотря на то, что оккупанты пытаются контратаковать, у врага ничего не получается. В частности, украинские защитники уничтожают как вражескую технику, так и личный состав противника.

"Сейчас основная цель россиян заключается в том, чтобы, я думаю, стабилизировать свои позиции, выстроить по факту их, потому что их нет. Это требует значительно большего количества ресурсов, чем просто оборона или наступательные действия, которые они ведут. Это сковывание, это очень хорошо", – подчеркнул Бородин. Видео дня

Он добавил, что ситуация на Харьковщине не изменилась, однако поскольку враг потерял позиции, он должен привлекать больше ресурсов и менять тактику. Это серьезно влияет на противника.

"У них нет ни сил, ни времени, ни желания хорошо готовить свою пехоту. Она низкокачественная. Они строят цепочку резервов, которая стоит друг за другом. Они постоянно могут наступать, экономя технику. В таком формате они могут воевать длительное время", – добавил представитель бригады.

Ситуация на Харьковщине

22 августа стало известно, что Третья отдельная штурмовая бригада начала наступление в Харьковской области. Тогда сообщалось, что в результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два километра.

Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев рассказал, что активность врага сохраняется прежде всего на Волчанском направлении и в направлении населенного пункта Липцы. Там враг пытается проводить активные штурмовые действия и расширить зону контроля, но ему это не удается.

Вас также могут заинтересовать новости: