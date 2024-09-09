РФ может пытаться пробовать идти на юг или же на Днепропетровскую область, заявил Жорин.

Город Покровск Донецкой области - очень важный населенный пункт для дальнейших планов России, заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин.

"Много внимания Покровску уделяется совсем не случайно. Ценность многих других городов - той же Авдеевки - в том, что это города, возможности для логистики и тд. А Покровск - очень важный населенный пункт именно для дальнейших планов врага", - отметил боец.

По его словам, в случае взятия Покровска РФ может пытаться продвигаться дальше в Донецкой области (а это прямой риск выхода на границу области), а также пробовать идти на юг или же на Днепропетровскую область.

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"Получив Покровск, враг получит большие преимущества на фронте. Поэтому ситуация очень опасна, и не придавать ей такого значения просто невозможно", - добавил Жорин.

Наступление на Покровск - актуальное

Напомним, как писало BBC, город Покровск - ключевой транспортный узел. Если он падет, российские войска перережут один из основных путей снабжения в регионе. Несомненно, этот город сейчас является главным приоритетом Москвы.

По словам главы военной администрации Покровска Сергея Добряка, соотношение сил, воюющих на этом направлении, составляет 10 к одному в пользу России.

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