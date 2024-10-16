Спикер Сил обороны юга также прокомментировал ситуацию в районе Левадного и Новодаровки на Запорожье.

Российские оккупанты усилили свои позиции на Тендровской косе (северная часть Черного моря, у берегов Херсонской области) дивизионом речных катеров. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"На Тендровскую косу они перебросили дивизион речных катеров из Севастополя. И применяют их именно как средства для того, чтобы усилить оборону этого направления", - сказал он.

По его словам, оккупанты несколько недель назад также усилили свое присутствие на Кинбурнской косе, поскольку боятся, что Силы обороны начнут форсирование.

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"Кинбурнская коса - это тот плацдарм, откуда удобно вести обстрелы и Очакова, и прибрежных территорий. Но осуществлять оттуда какие-то наступления - довольно проблематично. Они усилили свой контингент там для того, чтобы обезопасить себя, чтобы наши силы не форсировали эту косу и не стремились захватить плацдарм", - объяснил Волошин.

Комментируя ситуацию на южном фронте в районе Левадного и Новодаровки в Запорожье, он отметил, что пока сказать, есть ли продвижение врага, не может. В частности у Новодаровки сейчас идут активные бои и штурмовые действия.

"Там очень высокая динамика. Продвинулись они или нет - дадут ответ следующие несколько дней, ведь наши бойцы сдерживают эти штурмы", - отметил он.

По словам представителя Сил обороны Юга, штурмовые действия противника на этом участке фронта проводятся небольшими группами пехоты - до отделения.

"То есть продвижений больших там быть не может", - отметил Волошин.

"Что касается Левадного, это совсем небольшой населенный пункт, там было несколько позиций. И говорить, что его захватили или взяли под контроль - я бы тоже не спешил, потому что даже российские ресурсы не подтверждают того", - сказал он.

Ситуация на южном направлении - что известно

Как сообщал УНИАН, на днях полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что Вооруженные силы Украины готовятся к проведению освободительной операции в районе Кинбурнской косы.

По его информации, в последнее время Украина получила до 200 катеров от американцев.

"Катера же не для того, чтобы на рыбалку ездить. Россияне это прекрасно понимают и пытаются укрепиться с целью обороны, а не наступательных действий. Это мы готовы к наступательным действиям. Вопрос когда, в какой последовательности, какими силами, но это уже закрытая информация", - подчеркнул Свитан.

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