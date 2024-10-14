По словам Свитана, оккупанты пытаются укрепиться на Кинбурнской косе для обороны, предвидя наступательные действия со стороны ВСУ.

Вооруженные силы Украины готовятся к проведению освободительной операции в районе Кинбурнской косы. Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, один из пакетов помощи Украине от Запада содержит боевые катера, поэтому вскоре ВСУ вероятно возьмутся за "освободительную работу на Юге".

Свитан отметил, что враг с Кинбурнской косы не сможет наступать на подконтрольные Украине территории. Так, правый берег Днепра очень высокий и "зайти выполнить боевую задачу просто не удастся". При этом россияне начали проводить угрожающие маневры на Кинбурнской косе - скорее всего, так они пытаются "обезопасить себя от нашего движения".

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"Мы в последнее время получили до 200 катеров. В частности, нам их передали американцы. Катера же не для того, чтобы на рыбалку ездить. Россияне это прекрасно понимают и пытаются укрепиться с целью обороны, а не наступательных действий. Это мы готовы к наступательным действиям. Вопрос когда, в какой последовательности, какими силами, но это уже закрытая информация", - подчеркнул военный.

В свою очередь спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что на Приднепровском направлении интенсивность штурмовых атак врага возросла. При этом есть информация о том, что Кинбурнская коса "зарухалась", потому что враг там находится, несмотря на потери, которые несет после ударов или рейдов, в частности ГУР МО Украины, или артиллерийских ударов:

"Пытаются контролировать ту локацию, где Днепр впадает в Черное море. Является ли это подготовкой к наступательным действиям? Думаю, что ситуация выяснится в ближайшее время, но враг сегодня действительно активизировался".

Ситуация на Кинбурнской косе - последние новости

Украинские военные моряки "поздравили" оккупантов с Днем Независимости на Кинбурнской косе. Они обнародовали видео, на котором зафиксированы боеприпасы противника и вооружение, которое украинским защитникам удалось отследить. Впоследствии по целям наносится удар, происходит мощный взрыв, в небо поднимается огонь и столб дыма.

В ВМС уточнили, что впечатление нанесли дроном, был атакован 120-миллиметровый миномет и боевой комплект.

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