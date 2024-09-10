На месте бывшего водохранилища разрослись деревья.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС водохранилище возле поселка Большая Лепетиха превратилось в лес высотой 4 метров. Местные СМИ показали, как выглядело Каховское водохранилище до полномасштабного вторжения и что там происходит сейчас.

"Красота южного края впечатляет, огорчает наличие чужой техники и бурятов, которые завистливо и жадно вглядываются в дома местных жителей, покинувших оккупацию. А пока на месте Каховского водохранилища вырос густой лес до высоты 4 метров, пройдет время и через естественный отбор он проредит, а левый берег Херсонщины ВСУ освободят от нечисти", - отметили в Telegram-канале "Степь и море/Левый берег/Херсонщина".

По информации издания "Украинский юг", мост, с которого показан вид на водохранилище, был возведен в 2007 году, до этого в 2003 году его снес ледоход.

"Населенный пункт находится на двух берегах залива Каховского водохранилища, вода в котором исчезла из-за теракта РФ на ГЭС. Здесь до полномасштабной войны был элеватор и речной порт", - добавили в сообщении.

Журналисты отметили, что после подрыва Каховской ГЭС вода просто исчезла. Сейчас в громаде большие проблемы с водоснабжением.

Подрыв Каховского водохранилища - что известно

Напомним, в ночь на 6 июня 2023-го российские войска взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. В результате подрыва был разрушен машинный зал, водой затопило десятки населенных пунктов.

В то же время гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота считает, что Украина сможет отстроить Каховскую ГЭС после деоккупации. Он отметил, что она будет мощнее, поскольку ранее были планы построить рядом с Каховской ГЭС еще одну станцию - ГЭС-2.

Также стало известно, что на месте Каховского водохранилища образовалось 150 тысяч гектаров молодого леса, где уже живут различные насекомые и животные. Сейчас Украина ведет с международными партнерами переговоры о восстановлении Каховской гидроэлектростанции, однако эколог Вадим Манюк считает, что это станет новым актом экоцида.

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