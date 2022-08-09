Россия продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины. Несмотря на изменение направления усилий, оккупанты продолжают атаки на украинские позиции в Донецкой области.

Армия Российской Федерации не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы существенно продвинуться в Донецкой области.

Как говорится в сводке британской разведки, обнародованной в Twitter Минобороны Великобритании, в течение последних выходных российские оккупанты продолжали концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины. Однако несмотря на это оккупационная армия осуществляла атаки украинских позиций в Донецкой области.

В ведомстве подчеркнули, что за последние 30 дней самым успешным на Донбассе было наступление России на Бахмут. Однако за это время оккупантам удалось продвинуться всего на 10 км.

При этом на других участках Донбасса, рашисти продвинулись не более чем на 3 км за месяц, что почти наверняка значительно меньше запланированного.

"Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла собрать боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение", - подчеркнули в британской разведке.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 9 августа 2022 года, российские войска проводят наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Украинские защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времеевки.

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