Также тяжелая ситуация на Харьковщине и на юге Украины, где оккупанты пытаются сконцентрировать свои силы.

Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутский и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней", - констатировал глава государства.

Он добавил, что также тяжелая ситуация на Харьковщине и на юге Украины, где оккупанты пытаются сконцентрировать свои силы.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

В свою очередь эксперт по безопасности "Европейского совета международных отношений Густав Грессел считает, что когда у Украины появится возможность атаковать российские войска на Донбассе и в Крыму перед обществом встанет дискуссия относительно готовности жертвовать молодыми гражданами ради возвращения захваченной врагом в 2014 году территории.

Вас также могут заинтересовать новости: