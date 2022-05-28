Советник министра МВД утверждает, что все решится в течение месяца.

Такая интенсивность боевых действий на Донбассе, которую мы наблюдаем сейчас, не может длиться дольше 1 месяца. Однако, необходимо понимать, что Украина имеет дело с непредсказуемым врагом.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Эксперты отмечают, что такие активные боевые действия нельзя продолжать дольше, чем 4 недели. То есть средняя продолжительность для такого типа боев - от 2 до 4 недель", - заявил Денисенко.

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские защитники лишь за сутки отбили 8 вражеских атак и уничтожили много техники захватчиков.

Сейчас тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск, оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск - Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

Вас также могут заинтересовать новости: