Лиман является стратегически важным, поскольку там расположен крупный железнодорожный узел.

Россияне пытаются полностью захватить город Лиман, поскольку он является стратегически важным для следующей фазы наступления на Донбасс.

Об этом говорится в отчете Минобороны Британии.

"До 27 мая российские войска, вероятно, захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области в рамках, вероятно, предыдущей операции для следующего этапа российского наступления на Донбасс. Лиман является стратегически важным, поскольку там расположен крупный железнодорожный узел, а также обеспечивает доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что в ближайшие дни российские подразделения в этом районе, вероятно, предпочтут форсированию реки. Сейчас основные усилия России, вероятно, остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого котла.

"Плацдарм возле Лимана даст России преимущество в потенциальной следующей фазе наступления на Донбасс, когда она, вероятно, будет стремиться продвинуться на ключевые города, которые контролируются Украиной, глубже в Донецкой области, в Славянске и Краматорске", - предупреждают в ведомстве.

Там напомнили, что 26 мая 2022 года глава самопровозглашенной и непризнанной "ДНР" Денис Пушилин заявил российским государственным СМИ, что референдум будет проведен, если Россия захватит всю Донецкую и Луганскую области Украины.

"Если бы России все-таки удалось захватить эти территории, Кремль, скорее всего, рассматривал бы это как существенное политическое достижение и представлял русскому народу как оправдание вторжения. Однако, ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить российской стороне высокий уровень потерь", - подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские сухопутные войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск недавно захватив несколько сел к юго-западу от Попасной, но украинские силы продолжают сохранять контроль.

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