В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" сегодня уничтожено до 60 оккупантов страны-агрессора.

На Донбассе группировка Объединенных сил (УОС) отразила сегодня 8 атак врага, на пяти локациях по состоянию на вечер бои еще продолжаются.

Об этом сообщает пресс-центр штаба УОС в сводке по состоянию на 21:00.

Российские захватчики понесли потери в живой силе и технике. Так, за текущие сутки украинские военнослужащие уничтожили: 5 танков, 10 единиц боевой бронированной техники, 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом).

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Согласно сообщению, оккупанты сегодня обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только на Донбассе разрушили и повредили 22 гражданских объекта, из них: 13 жилых домов, строительный завод, фермерское предприятие, пожарную часть, базу отдыха, станцию техобслуживания, обесточена фильтровальная насосная станция. В результате этих обстрелов погибли трое гражданских лиц, еще пятеро ранены. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" сегодня уничтожено до 60 оккупантов страны-агрессора, а также 5 единиц техники.

Об этом сообщает ОТУ "Схид" на своей странице в Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид". Сегодня, 27 мая, наши военные уничтожили: личного состава – до 60, БМП – 1, ББМ – 1, артиллерийских систем – 1, АТТ – 2", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов, где находились более 20 старших офицеров.