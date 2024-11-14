Оккупанты прорвались на левобережную часть города.

Российский десант смог прорваться в город Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин изданию "Думка".

По его словам, оккупанты прорвались на левобережную часть города, однако закрепиться им не удалось.

На вопрос о том, удалось ли ликвидировать захватчиков, которые разбежались по домам, чиновник ответил "Уничтожили". Беседин отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро, 14 ноября, ситуация в населенном пункте контролируется.

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Ситуация в районе Купянска: что известно

Накануне аналитики из DeepState сообщили, что россияне двумя колоннами военной бронированной техники попытались зайти в город Купянск. Часть техники удалось уничтожить в лесу, а еще часть сожгли непосредственно в городе.

Кроме того, DeepState отмечает, что враг смог расширили серую зону вплотную к самому Купянску.

Военный аналитик Денис Попович сказал, что россияне переодевались в украинскую форму и таким образом смогли проникнуть в город. По его мнению, это тревожный звонок, который свидетельствует о том, что и к такой тактике они прибегают - и к переодеваниям и к хитрости.

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