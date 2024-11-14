По мнению эксперта, россияне попытаются также атаковать город и с юга.

Россияне переодевались в украинскую форму и таким образом смогли проникнуть в город Купянск. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный аналитик Денис Попович.

"Кто-то их пропустил в город, в конце концов они были уничтожены. И сейчас ситуация в том направлении стабилизировалась. Но это свидетельствует о том, что россияне будут пытаться там наступать. У них там есть плацдарм на реке Оскол, они его очевидно возле Кругляковки сейчас закрепили, не удалось их там отрезать. И сейчас они будут его расширять в сторону Купянска, Купянска Узлового и в сторону Боровой они так же будут пытаться его расширить", - сказал Попович.

Он добавил, что сейчас Россия в основном использует на фронте тактику малых групп. Они должны добраться до определенной точки на нашей территории, закрепиться там и держать оборону. А если им это удается - враг отправляет туда подкрепление и расширяет свое присутствие на местности.

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"Под Купянском это они и пытались сделать. К счастью, им это не удалось. Однако это тревожный звоночек, который свидетельствует о том, что и к такой тактике они прибегают - и к переодеваниям и к хитрости", - добавил Попович.

Ситуация в районе Купянска: что известно

Накануне аналитики из DeepState сообщили, что россияне двумя колоннами военной бронированной техники попытались зайти в город Купянск. По словам экспертов, враг пытался туда добраться с севера - из района Лимана первого. Часть техники удалось уничтожить в лесу, а еще часть сожгли непосредственно в городе.

Кроме того, DeepState сообщает о продвижении врага в этом направлении. В частности, оккупанты закрепились недалеко от населенного пункта Голубовка, а также расширили серую зону вплотную к самому Купянску.

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