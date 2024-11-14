Враг не оставляет попыток выбить Силы обороны Украины с территории РФ.

Завершился 994 день полномасштабной войны РФ против Украины. Враг оккупировал Ильинку Донецкой области, сообщает проект DeepState.

"Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового (все – Донецкая область, – ред.) и Купянска (Харьковская область, – ред.)", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг не оставляет попыток выбить Силы обороны с территории Курской области РФ. В районе Новоивановки Суджанского района было зафиксировано 5 накатов противника за день.

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"У кацапов очередной неудачный день на Курщине. Они совершили 5 накатов – три по 2 ВВТ (вооружение и военная техника, – ред.), один силами 7 ВВТ и еще один на 3 ВВТ", – заявили в DeepState.

Отмечается, что благодаря слаженной работе подразделений 225 ОШБ, 47 ОМБр, 36 ОБрМП, 82 ОДШБр и 101 ОБр ТрО вражеские накаты были отбиты. По меньшей мере 10 единиц вооружения и военной техники россиян из 16 было уничтожено.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 13 ноября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло уже 151 боевое столкновение с противником. Самыми горячими направлениями за прошедшие сутки были Покровское и Кураховское. Там произошло 36 и 40 боевых столкновений соответственно.

Кроме того, россияне попытались прорвать украинскую оборону возле Купянска Харьковской области. Эти действия были остановлены Силами обороны.

Отмечалось, что штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. Враг применил танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

Более того, часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины. Это является нарушением законов и обычаев войны и расценивается как военное преступление.

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