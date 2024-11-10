Оккупанты на подступах к Купянску, в городе не работают банкоматы и 'Укрпочта', - МВА

Россияне контролируют все дороги в город и атакуют FPV-дронами машины, которые приближаются к нему. В город трудно добраться даже гуманитарным грузам.

Российские оккупанты давят на Купянск Харьковской области, постоянно атакуя город. Из-за тяжелой ситуации в городе закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу все банкоматы, заявил в эфире телемарафона рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

По его словам, россияне контролируют все дороги в город и атакуют FPV-дронами машины, которые приближаются к нему. В город трудно добраться даже гуманитарным грузам.

"К сожалению, закрылось отделение "Укрпочты", в связи с мерами безопасности, чтобы не было скоплений людей, не могли мы больше держать это отделение и подвергать каждую секунду работников и посетителей опасности. Также прекратили работу банкоматы в связи с применением большого количества fpv-дронов именно по машинам инкассаторов", - рассказал Беседин.

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Он добавил, что ситуация с безопасностью в регионе очень сложная, а на левобережье и вообще - критическая. Беседин призывает жителей выезжать с территории громады в более безопасные места.

Харьковское направление - новости

Как рассказывал заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич, на Купянском направлении Харьковщины враг пока не считается с потерями, подтягивает резервы, чтобы выйти к реке Оскол, а дальше к Купянску-Узловому.

Оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине, в частности, предприняли попытку захватить переправу через реку Оскол.

В Нацгвардии сообщили, что в случае захвата переправы оккупанты могли бы активизировать свое наступление на Купянском направлении, однако им это не удалось - бойцы НГУ успешно отбили наступление, нанеся врагу значительные потери.

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