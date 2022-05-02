Цивилизованный мир понял, что аппетиты российского диктатора не ограничатся Украиной, поэтому западные политики начали действовать решительнее, отмечают в Минобороны.

Россия пытается захватить Украину и сделать ее плацдармом для вторжения на территорию других европейских страны, в том числе и Молдовы.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"По поводу Молдовы. По всей стратегии их войны понятно, что Украина не конечный пункт и не конечная цель, что они будут двигаться дальше и Украину готовят именно как плацдарм, чтобы отсюда двигаться дальше. Западный мир уже тоже это понял, и вы видите, что международная политика и международное отношение к ситуации в стране очень серьезно изменилось", - отметила Маляр.

Напомним, что The Times со ссылкой на данные украинской разведки пишет, что Россия уже приняла решение о нападение на Молдову.

Эскалация в Приднестровье: что известно

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Минобороны, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР).

Ранее в РФ заявили, что во время 2-го этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, что даст "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

МИД Украины осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в войну, развязанную Россией против Украины. По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

Накануне украинская разведка сообщала, что войска РФ хотят осуществить ракетный удар по Приднестровью.

1 мая стало известно, что РФ готовит провокации в"ПМР" на майские праздники, а местные жители непризнанной республики начали бежать в Украину.

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