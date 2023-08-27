В Институте пояснили, что в последние недели российские войска проводили локальные наступательные операции к северо-востоку от Купянска.

Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск- Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что российские военкоры заявили, будто бы их войска продвинулись в районе Синьковки в 9 км к северо-востоку от Купянска и в направлении Петропавловки в 6 км к востоку от Купянска, однако в ISW не обнаружили визуального подтверждения этих утверждений.

Эксперты также указали, что британская разведка прогнозирует, что российские войска могут начать наступление оперативного уровня на Купянском и Лиманском направлениях в ближайшие два месяца, но ISW оценивает, что такая наступательная операция остается маловероятной.

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В Институте пояснили, что в последние недели российские войска проводили локальные наступательные операции к северо-востоку от Купянска и к юго-западу от Сватово, но нет никаких признаков того, что россияне накапливают живую силу и технику, необходимые для превращения таких локализованных наступательных операций на этом участке фронта в оперативные наступательные усилия.

Аналитики Института выразили убеждение, что возобновление локализованных российских наступательных операций в районе Купянска направлено на то, чтобы отвлечь украинские силы от более важных участков фронта, и "маловероятно, что они обеспечат крупные территориальные завоевания".

"Российские войска в течение нескольких месяцев концентрировали силы на этом участке фронта, прежде чем начать безуспешное оперативное наступление зимой-весной 2023 года, и ISW не заметил никаких подобных приготовлений в этом районе. Российские войска вряд ли смогут перехватить оперативную инициативу в ближайшие два месяца", - подчеркнули эксперты.

Кроме того, в отчете говорится, что продолжаются бои в районе Бахмута. Аналитики отметили, что российские источники утверждали, что их войска захватили позиции возле Клищевки, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.

При этом украинские войска провели наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись. Геолокированные кадры показывают, что украинские войска продвинулись дальше в Клищеевку.

Ситуация в районе Купянска

В этом районе постоянно проходят ожесточенные бои. По данным Генштаба, оккупанты хотят перехватить инициативу на Купянском направлении, поэтому на этом отрезке фронта они очень активны.

10 августа на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области объявлили о начале обязательной эвакуации населения. Речь идет о населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий.

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