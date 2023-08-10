Решение принято учитывая постоянные обстрелы и ввиду ситуации с безопасностью на территории Купянского района.

На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области объявлено начало обязательной эвакуации населения.

Как сообщила Купянская городская военная администрация, данное распоряжение подписано 9 августа врио начальника Купянской РВА Андреем Канашевичем. Решение принято учитывая постоянные обстрелы и ввиду ситуации с безопасностью на территории Купянского района.

"Объявить на деоккупированных территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, частично на территориях Кондрашовской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - указано в документе.

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Начальникам Купянской городской военной администрации, Двуречанской поселковой военной администрации, Куриловской, Кондрашовской, Петропавловской сельских военных администраций поручено действовать "в соответствии утвержденных планов эвакуации населения территориальной общины".

Обращается внимание, что на территории Купянской городской территориальной общины обязательная эвакуация объявлена для жителей города Купянск Заосколье (левый берег реки Оскол), пгт. Ковшаровка, г. Купянск - Узловой.

Людей призывают не пренебрегать своей безопасностью и безопасностью своих близких.

Ситуация в Харьковской области

Вчера Харьковская областная военная администрации информировала о проведении аппаратного совещания под председательством начальника Олега Синегубова, на котором обсуждался вопрос возможной обязательной эвакуации населения из приближенных к боевым действиям населенных пунктов Купянского района Харьковской области из-за обострения обстановки.

Отмечалось, что решается вопрос о проведении обязательной эвакуации из 53 населенных пунктов района. Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тыс. человек, в том числе принудительной эвакуации – 600 детей. Эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях.

По данным Департамента гражданской защиты ХОВА, продолжается обязательная эвакуация детей с их родителями или другими законными представителями из 10 населенных пунктов Волчанской территориальной общины Чугуевского района. По состоянию на 9 августа всего эвакуировано 288 человек, из них 186 детей и 102 человека сопровождающих.

В ХОВА также напомнили, что в период с 27 апреля по 9 мая из 15 населенных пунктов Купянского района был эвакуирован 131 человек (79 детей и 52 человека сопровождающих).

Всего за период со 2 сентября 2022 года по 8 августа 2023 года с деоккупированных территорий были эвакуированы 27 тыс. 494 человека, из них 3 тыс. 241 ребенок и 889 человек с инвалидностью.

9 августа спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что российские оккупанты хотят перехватить инициативу на Купянском направлении. Он отметил, что враг на этом отрезке фронта "очень активен".

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