Эвакуация связана с увеличением территории ведения активных боевых действий, объяснили в ОВА.

Активно продолжается эвакуация из Купянского района Харьковщины, начатая ранее в этом месяце. Враг не только активно обстреливает населенные пункты района, но и распространяет фейки, чтобы помешать спасению людей, рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Враг применяет ИПСО и распространяет ложную информацию, что при эвакуации людей довозят только до вокзалов и там оставляют со своей бедой", – сообщил Синегубов.

Глава ОВА подчеркнул, что тем, кто уехал, помогают волонтерские организации, международные партнеры – предлагают все необходимое для проживания. Людям с инвалидностью предоставляется сопровождение.

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Синегубов также отметил, что людей эвакуируют не из-за того, что Силы обороны отошли с позиций. Это происходит потому, что увеличилась территория ведения активных боевых действий.

"Враг из минометов, танков, управляемыми авиабомбами, дронами обстреливает мирное гражданское население. Бьет по домам гражданских. Вчера погибла женщина во время обстрела Купянска", – добавил он.

В результате ударов врага многочисленные здания в Купянске разрушены – места торговли, здание краеведческого музея, горсовета, горисполкома, жилые дома и тому подобное. Значительные разрушения фиксируют в Заосколье и других населенных пунктах Купянского района.

Несмотря на это, как признал Синегубов, люди выезжают неохотно. Глава ОВА отмечает, что это – необходимость, чтобы сохранить жизнь.

"16 населенных пунктов были под обстрелами днем. А Казачью Лопань Харьковского района враг обстрелял из танка, прямой наводкой попал в дом. К счастью, из этого жилого дома люди уже выехали, и это спасло им жизнь", – добавил он.

Ситуация в Купянске и населенных пунктах рядом - это надо знать

9 августа спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что российские оккупанты хотят перехватить инициативу на Купянском направлении. Он отметил, что враг на этом отрезке фронта "очень активен".

10 августа на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области объявлили о начале обязательной эвакуации населения. Речь идет о населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий: Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, частично на территориях Кондрашовской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных громад.

По данным Департамента гражданской защиты ХОВА, также продолжается обязательная эвакуация детей и их родителей или других законных представителей из 10 населенных пунктов Волчанской территориальной общины Чугуевского района.

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