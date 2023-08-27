Среди погибших одна молодая женщина и мужчина 70 лет.

За сутки российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреливали населенные пункты Купянского района.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, под вражеским огнем находились Рубленое, Амбарное, Бологовка, Двурична, Синьковка, Ивановка и другие населенные пункты.

"Во время вражеского обстрела из САУ 2С7 "Пион" села Подолы Куриловской общины Купянского района один из снарядов попал в здание кафе. К сожалению, погибли женщина 28 лет и мужчина 70 лет. Получила ранение и была госпитализирована в тяжелом состоянии 26-летняя женщина", - сообщил детали Синегубов.

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Также глава ОВА отметил, что в области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,7 га территории и обезвредили 107 взрывоопасных предметов.

Ситуация в Харьковской области

Враг постоянно обстреливает Харьковскую область. Больше всего достается Купянскому району. Так, 20 августа вследствие артиллерийского обстрела в центре Купянска пострадали 11 гражданских. Тогда семь человек находились в тяжелом состоянии, трое - в среднем. одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Также были уничтожены и повреждены 5 автомобилей местных жителей, повреждено отделение "Новой почты", возникли пожары.

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