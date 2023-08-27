Для них важен Купянск-Узловой, являющийся железнодорожной сортировочной станцией, откуда идут несколько ветвей практически во все стороны.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан утверждает, что на Купянском направлении оккупанты несут существенные потери в личном составе и технике.

Он напомнил, что всего на Купянское направление РФ стянула более 100 тысяч своих военных, пишет 24 Канал.

По его словам, Купянск – ближайший населенный пункт от российских Валуек. Расстояние между ними до 100 километров, которое можно преодолеть примерно за полтора часа езды, поэтому этот путь удобен для поставки техники и вооружения.

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Свитан уверен, что РФ использует данное направление, чтобы попытаться связать наши стратегические резервы, растянуть линию фронта, чтобы не дать силам обороны Украины выйти на Азовское побережье.

Он считает, что оккупанты будут бороться за Купянск до осенних дождей. Для них важен Купянск-Узловой, являющийся железнодорожной сортировочной станцией, откуда идут несколько ветвей практически во все стороны.

Вражеская группировка находится в районе Луганского направления с января 2023 года, а движение там началось примерно за месяц до дождей. Наши силы и средства держат россиян на дальности 7-8 километров от Купянска. В этом районе перепад высот в пользу ВСУ и хороший наш укрепрайон, поэтому враг несет существенные потери в личном составе и технике.

Свитан добавил, что оккупанты поднимаются в поля и двигаются по открытой местности, где мы их успеваем достать. При этом нам хорошо помогают кассетные боеприпасы.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты в течение суток пытались наступать на трех направлениях и обстреляли десятки украинских населенных пунктов. Отмечается, что в течение суток произошло 38 боевых столкновений. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам захватчиков подверглись пять населенных пунктов Харьковской области.

Российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись вперед. На кадрах с геопривязкой видно, что они продвинулись западнее Коваливки в 14 км к юго-западу от Сватово.

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