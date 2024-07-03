Оккупанты будут больше всего атаковать участки, касающиеся Торецка, Покровска и Часового Яра.

Сейчас Торецк является одним из самых тяжелых направлений, где оккупанты пытаются проводить фронтальные атаки. Враг всеми силами пытается выйти на административные границы Донецкой области и в ближайшие недели на этом направлении будет наибольшая динамика, сообщил военный директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в комментарии Еспресо.

"Торецк - это одно из направлений, где враг сейчас пытается проводить фронтальные атаки в направлениях Северного, Южного, Шумов, атаковать в сторону Нью-Йорка, чтобы обеспечить продвижение в направлении Торецка. Эта агломерация потом может влиять на ситуацию к югу от Часового Яра и на ситуацию в Покровске", - рассказал эксперт.

По его словам, сейчас оккупационная армия использует все свои накопленные резервы для фронтальных атак на город, ведь враг хочет выйти на административные границы Донецкой области. Соответственно, сейчас существенно увеличилась интенсивность боевых действий на этом направлении.

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Згурец также напомнил отчет Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, где он рассказал, что Покровск и Торецк являются участками, где украинская сторона принимает меры для контратак с использованием артиллерии и дополнительных сил и средств.

Эксперт подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, насколько Украине удастся найти баланс между резервами сил и возможностями для уничтожения врага.

"Все будет зависеть от того, насколько удастся найти баланс между резервами наших сил и возможностями для уничтожения противника. Хотя противник также будет подтягивать резервы. Участки, которые касаются Торецка, Покровска и Часов Яра, являются взаимосвязанными. То есть здесь мы будем видеть наибольшую динамику в ближайшие недели", - добавил Згурец.

Ситуация в Торецке - последние новости

Как писал УНИАН, Россия усилила атаки на Торецк. По данным аналитиков ISW, россияне начали штурмовать город, чтобы выйти на выгодную точку для атак на двух направлениях.

"Очевидное решение наступать под Торецком подчеркивает, что российское командование, возможно, планирует операции с большей дальновидностью и пониманием оперативной ситуации, чем раньше, когда настаивало на проведении непоследовательных наступательных операций на не связанных между собой участках фронта", - говорится в отчете.

Также военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады рассказал, что оккупанты целенаправленно разрушают Торецк, ежедневно засыпая город десятками КАБов.

"Мы когда даже заехали в Торецк, город был еще условно целым, чем сейчас. Очень быстро идет процесс разрушения города, потому что враг использует тактическую авиацию. И по городу прилетали вот недавно за одну ночь около 15 КАБов", - описал ситуацию в городе военный.

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