Из города эвакуируются даже те жители, которые еще год назад видели возможность там жить.

Российские захватчики целенаправленно разрушают Торецк в Донецкой области. Они используют тактическую авиацию и засыпают город КАБами, рассказал военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Евгений в комментарии Суспільне Донбас.

"Мы когда даже заехали в Торецк, город был еще условно целым, чем сейчас. Очень быстро идет процесс разрушения города, потому что враг использует тактическую авиацию. И по городу прилетали вот недавно за одну ночь около 15 КАБов", - описал ситуацию в городе военный.

Он привел пример, когда вместе со своими собратьями ехал на позиции кафе в Торецке еще работало, а когда через несколько дней возвращались, оно было разрушено, поскольку подверглось авиационной бомбардировке. Также разрушены окружающие здания.

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По его наблюдениям, сейчас из Торецка готовы эвакуироваться даже те жители, которые год-полтора назад еще "видели возможность проживать в этом городе".

"Боевые действия очень активизировались и враг делает с Торецком то же, что он делал со всеми другими городами: с Часовым Яром, Бахмутом, Мариуполем", - отметил Евгений.

Наступление на Торецк - что происходит на фронте

Как писал УНИАН, 20 июня оккупационная армия возобновила наступление на Торецк и начала активные штурмы. Так, россияне пытаются продвигаться к Часовому Яру, просто с другой стороны

Кроме того, военный эксперт Центра оборонных стратегий Украины Виктор Кевлюк сообщил, что оккупанты активно продвигаются в сторону Торецка, и через несколько дней в городе уже могут начаться уличные бои. Главная цель врага - захватить всю Донецкую область в пределах ее административных границ.

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