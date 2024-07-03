Вероятно, россияне начали штурмовать город, чтобы выйти на выгодную точку для атак на двух направлениях.

Россия усилила атаки в направлении Торецка, чтобы создать оперативные возможности для продвижения в Часовом Яру или в районе Авдеевки.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), действия россиян свидетельствуют о более развитом уровне оперативного планирования и прогнозирования, чем тот, на который российское командование было способно в 2022 году. В то же время аналитики отметили, что возможность воплотить планы оккупантов в жизнь будет ограничена общим низким тактическим уровнем возможностей российских войск, которые сейчас воюют в этих районах.

Представитель украинской группировки "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска начинают штурм Часового Яра со стороны Торецка, используя преимущественно небольшие пехотные группы и время от времени делают механизированные атаки.

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Как считают аналитики, предположение Волошина о том, что российские войска пытаются атаковать южный фланг Часового Яра из района Торецка, заслуживает внимания. Если оккупанту удастся развить больший выступ в направлении Шумы-Южное-Северное-Торецк, то угроза для Часового Яра с юга значительно возрастет.

Военный эксперт Константин Машовец считает, что Россия использует вероятный успех на Торецком направлении, чтобы прорваться на Покровское направление, что вблизи с Авдеевкой.

2 июля эксперт отметил, что российские войска усилили атаки на Торецк и что российская Центральная группировка войск (командование которой также несет ответственность за российские войска, атакующие к западу от Авдеевки) развернула дополнительные батальоны и штурмовые роты вблизи Торецка для поддержки наступательных операций. Оперативные факторы на Торецком направлении "непосредственно связаны" с Авдеевским направлением, отметил он.

В ISW отметили, что российское командование, возможно, решило активизировать наступательные операции под Торецком, поскольку этот район предлагает российским войскам гибкую точку отхода, из которой они могут наступать либо на север в направлении Часового Яра, либо на запад/юго-запад в направлении Авдеевки, в зависимости от того, какой маршрут наступления российское командование считает более перспективным.

"Очевидное решение наступать под Торецком подчеркивает, что российское командование, возможно, планирует операции с большей дальновидностью и пониманием оперативной ситуации, чем раньше, когда настаивало на проведении непоследовательных наступательных операций на не связанных между собой участках фронта. Способность российского командования фактически реализовать эти оперативные планы, однако, зависит от тактических действий войск в районе Торецка и их способности использовать тактические успехи для оперативно значимых прорывов", отметили аналитики.

В то же время основная концентрация российских войск в районе Торецка сформирована из низкоквалифицированных сил "ДНР" и территориальных войск. Этим силам, вероятно, будет сложно должным образом осуществлять атаки, особенно учитывая то, что Украина получит дополнительную военную помощь в течение следующих недель и месяцев.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины 2 июля было зафиксировано 136 боевых столкновений с противником. На Харьковском направлении российские террористы шесть раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Глубокого.

В то же время самым горячим направлением остается Покровское, где враг в целом совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Напряженная ситуация и на Торецком направлении. Там оккупанты 4 раза атаковали вблизи Делиевки, Торецка, Южного, Нью-Йорка и Северного. 15 боестолкновений на момент публикации сводки завершились.

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