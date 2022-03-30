Однако решение о поставках оружия в Украину будет принимать специальный комитет при Минобороны Германии.

Украина сможет самостоятельно закупать вооружение у оборонных предприятий Германии. Предварительно уже оговорена покупка вооружения и оборудования на сумму 300 млн евро, которые могут быть доставлены в Украину в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает немецкое издание Süddeutschen Zeitung.

Решение о поставках оружия в Украину будет принимать специальный комитет при Минобороны Германии. Речь идет не о вооружении и технике со складов бундесвера, а о товарах, которые оборонные предприятия могут поставить сразу или без особого предварительного уведомления.

Украина сможет приобрести у оборонных предприятий Германии вооружение и оборудование, которое ранее заказывала. Всего в списке около 200 наименований, а именно 2650 противотанковых гранатометов и минометов, бронированные машины и автобусы, 18 разведывательных беспилотников (они могут быть доставлены Украине немедленно), 3000 приборов ночного видения, тысячи бронежилетов и касок.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал страны Запада поддержать Украину поставками оружия. До этого украинская сторона неоднократно обвиняла Германию в том, что она проявляла нерешительность, а затем не предоставляла достаточное количество военной техники.

Перед вторжением России в Украину Германия отказалась поставлять оружие, предоставив вместо этого только 5000 защитных касок. Однако с началом полномасштабной войны федеральное правительство изменило свою позицию.