Посол нашей страны в Германии сообщил, что еще в конце прошлого года просил о встрече с немецким политиком, а в январе получил отказ.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил члена Бундестага и бывшего парламентского госсекретаря по европейским вопросам в немецком Министерстве иностранных дел Михаэля Рота в обсуждении спорных вопросов "при закрытых дверях".

Украинский дипломат поделился обвинением в Twitter и отметил, что еще в cередине декабря прошлого года просил о встрече с Ротом, а в январе 2022 года был отправлен ответ – "в настоящее время невозможно".

По словам Мельника, он понимает, что Роту не нравится критика украинской стороны "сомнительной блокады поставок оружия Германией".

Мельник добавил, что если Рот не найдет время обговорить эту тему с послом, то ему нужно будет узнать об украинской позиции в немецких СМИ.

"…Мистер Рот, вы выступаете за "культуру дискуссии" с Украиной, чтобы обсуждать спорные вопросы "за закрытыми дверями"… Я попросил вас о встрече в середине декабря 2021 года… 17 января 2022 г. вы отправили сообщение "в настоящее время невозможно"…", – поделился дипломат.

Читайте такжеЕсли Берлин не изменит позиции по агрессии РФ, то получат ГДР – РезниковНапомним, Андрей Мельник уже не раз призывал власти Германии предоставить Украине вооружение на фоне агрессии России против Украины.

16 января посол Украины в Германии сказал, что нежелание нового правительства Германии поставлять оружие в нашу страну "очень огорчает". По его словам, "теперь настал момент истины, – кто является настоящим другом".

Позже – 18 января – канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что власти его страны не планируют поставлять оружие украинскому государству, но будут пытаться дипломатическим путем предотвратить возможное вторжения РФ в нашу страну.

Стоит отметить, что Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники. Украина и ряд ее западных партнеров заговорили о том, что РФ может пойти на вторжение.

Вас также могут заинтересовать новости: