Канцлер Германии рассказал, остановит ли его страна "Северный поток - 2", если РФ начнет вторжение в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, зачем его страна решила передать Украине 5 тысяч касок. Также он рассказал, остановит ли его страна "Северный поток - 2", если РФ начнет вторжение в Украину.

Своим мнением обо всей этой ситуации Шольц поделился в интервью изданию The Washington Post.

Канцлер ответил на вопрос о том, почему многие начали критиковать Германию из-за отправки в Украину касок. Как известно, ФРН заявила о намерении поставить 5 тысяч касок на фоне того, что другие страны выразили свою поддержку нашей стране поставками оружия.

"Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы на это отреагировали. Во-вторых, существуют жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует долгая преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, которыми занималось прежнее правительство, и в этом есть просто преемственность", указал Шольц.

Читайте такжеБлокада поставок оружия Германией: посол Украины поделился обвинениями в сторону члена БундестагаГоворя о том, остановит ли Германия процесс открытия газопровода "Северный поток-2" в случае вторжения РФ в Украину, Шольц заявил о нежелании вдаваться в подробности. По словам канцлера, в такой ситуации все варианты "будут на столе".

"Мы готовы вместе с нашими союзниками предпринять все необходимые шаги. И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете в Европе. Мы также договорились, что будем поддерживать Украину, что мы будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой", - указал он.

Поставки оружия из Германии для Украины: что известно о ситуации

До недавнего времени Нидерланды совместно с Германией блокировали предоставление Украине оружия. Однако в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонного вооружения.

Читайте такжеРезников: Украина пока не получила подтверждения предоставления Германией 5 тысяч шлемовПоэтому сейчас Германия остается той страной, которая до сих пор отказывается предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности". 17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

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