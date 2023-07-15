Уничтожено было также шесть единиц военной техники и три склада боеприпасов врага.

На Таврическом направлении за последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более двух рот.

Об этом в Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что за прошедшие сутки на Таврическом направлении захватчики 16 раз атаковали позиции украинских войск и совершили 536 обстрелов.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили 1 тыс. 296 огневых задач.

Видео дня

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено шесть единиц военной техники противника", - сообщил Тарнавский.

В частности, добавил он, это две боевые бронированные машины, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" и автомобильная техника.

Кроме того, были уничтожены три склада боеприпасов врага.

Ситуация на Таврическом направлении

14 июля Тарнавский заявлял, что за сутки потери российских захватчиков на Таврическом направлении убитыми и ранеными составили более роты. Кроме того, уничтожено было 33 единицы военной техники оккупантов. В частности, зенитный ракетный комплекс "Стрела", две гаубицы" Мста-Б", три гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" и две боевые бронированные машины.

Вас также могут заинтересовать новости: