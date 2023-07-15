Уничтожено было также несколько вражеских беспилотников.

В течение суток Вооруженные Силы Украины поразили, в частности склады боеприпасов, артиллерийские средства и средства противовоздушной обороны российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в течение текущих суток российские оккупанты нанесли по Украине ракетно-авиационный удар двумя иранскими ударными беспилотниками типа "Shahed" и двумя зенитными управляемыми ракетами.

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"В результате успешной боевой работы ПВО Украины уничтожено два ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара и совершил 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе напомнили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

"Также нашими защитниками в течение суток уничтожено шесть разведывательных БпЛА", - отмечается в сообщении.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два склада боеприпасов, четыре артиллерийских средства на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны российских захватчиков.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за сутки 14 июля украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов и один – по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по девяти артиллерийским средствам противника на огневых позициях.

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